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20:52, 29 ноября 2022
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В Москве на треть снизилась стоимость аренды одного типа жилья

В Москве на треть снизилась стоимость аренды одного типа жилья
Фото: Станислав Трифонов /« Лента.ру»

Стоимость аренды одного типа жилья в Москве за год упала почти на треть, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Intermark Real Estate. Речь идет об элитной недвижимости.

«Средневзвешенный бюджет предложения в октябре 2022 года снизился на семь процентов, составив 330 тысяч рублей за месяц. Реальные же сделки заключаются со средневзвешенной ценой 200 тысяч рублей за месяц. За октябрь этот показатель снизился на два процента, а за год — на 30 процентов», — говорится в сообщении агентства.

Директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова объяснила снижение стоимости аренды большой конкуренцией на рынке. По ее словам, средний размер скидки от собственников вырос с 9 до 16 процентов, а доля заключенных за год сделок, где арендодатели давали скидку, — с 39 до 51 процента. Кроме того, цены на арендном рынке элитной недвижимости были завышены в течение двух предыдущих лет, отметила эксперт.

Ранее эксперты перечислили районы с самой дешевой арендой недвижимости в Москве. Стало известно, что в октябре текущего года стоимость долгосрочной аренды жилья в Москве снизилась на 20 процентов.

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