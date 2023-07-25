Сноп сена в салоне иномарки рассмешил москвичей

Москвичи заметили припаркованную иномарку со снопом сена на пассажирском сидении. Видео опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» платформы «ВКонтакте».

«Как вам такой любитель травы на Березовой аллее? Зачем ему так много?» — написал автор ролика. На кадрах запечатлен автомобиль Mitsubishi, через окна которого видно, что внутри салона много сухой травы.