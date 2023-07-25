Сноп сена в салоне иномарки рассмешил москвичей
Москвичи заметили припаркованную иномарку со снопом сена на пассажирском сидении.
Москвичи заметили припаркованную иномарку со снопом сена на пассажирском сидении. Видео опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» платформы «ВКонтакте».
«Как вам такой любитель травы на Березовой аллее? Зачем ему так много?» — написал автор ролика. На кадрах запечатлен автомобиль Mitsubishi, через окна которого видно, что внутри салона много сухой травы.
«Это японские технологии. Шумоизоляция по-японски», «А потом на "Авто.ру" пишут, что один владелец, в салоне не курили, стога сена не возили», «ЗОЖ», «Ролевые игры», «Сеновал, однако», «На зиму себе готовит», «Дома овца голодная», — поупражнялись в юморе пользователи сети.
Ранее необычный способ упаковки груза на крыше машины рассмешил москвичей.