В Москве подростки сняли с линии железнодорожный состав

Подростки сняли с линии железнодорожный состав в Москве, сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленники, вооружившись подручными материалами — металлической трубой и камнями, разбили несколько окон, стеклопакет двери в тамбуре, а также разбросали возле состава огнетушители», — говорится в сообщении. По данным полиции, из-за множественных повреждений состав был снят с линии и отправлен в ремонт. Ущерб составил почти 12 тысяч рублей.

Пресекли погром электрички на платформе «Депо» Горьковского направления Московской железной дороги сотрудники патрульно-постовой службы. «Правонарушителей задержали и доставили в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва Курская. Два жителя Подмосковья 2005 и 2007 года рождения не смогли объяснить причину своего поведения, сославшись на внезапно возникшие хулиганские побуждения», — сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). С подростков взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее были названы любимые места сбора московских подростков. Ученые опросили более 50 московских школьников и 172 студентов вузов, которые недавно окончили школу.