18:33, 14 апреля 2023
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Снятие вывески Райффайзенбанка со здания в Москве попало на видео
Вывески Райффайзенбанка начали убирать со зданий в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Вывески Райффайзенбанка начали убирать со зданий в столице. Снятие одной из них попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
На кадрах видно, как вывеску с названием и логотипом банка снимают со здания на Калужской площади. По данным СМИ, австрийская компания анонсировала снижение деловой активности в России и возможную продажу или выведение российских активов из состава группы Raiffeisen Bank International.
Ранее в Москве начали менять вывески ресторанов KFC на Rostic's. О ребрендинге популярной сети стало известно в октябре 2022 года, однако в пресс-службе компании сообщили, что логотип обновленного бренда пока не утвержден окончательно.