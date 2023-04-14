Снятие вывески Райффайзенбанка со здания в Москве попало на видео

На кадрах видно, как вывеску с названием и логотипом банка снимают со здания на Калужской площади. По данным СМИ, австрийская компания анонсировала снижение деловой активности в России и возможную продажу или выведение российских активов из состава группы Raiffeisen Bank International.

Ранее в Москве начали менять вывески ресторанов KFC на Rostic's. О ребрендинге популярной сети стало известно в октябре 2022 года, однако в пресс-службе компании сообщили, что логотип обновленного бренда пока не утвержден окончательно.