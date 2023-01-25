В Москве начали менять вывески ресторанов KFC на Rostic's

Вывески на столичных ресторанах быстрого питания KFC стали менять, сообщает корреспондент РИА Новости. Новое название общепита — Rostic's.

Вывески начали менять на фасаде заведения в районе ВДНХ, передает агентство. Сам ресторан на данный момент закрыт для посетителей.

В пресс-службе компании журналистам РИА Новости сообщили, что логотип обновленной сети пока не утвержден окончательно. «Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов новых лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия», — рассказал собеседник агентства.

О ребрендинге KFC в России стало известно в октябре 2022 года. Рестораны сети приобрела ижевская франчайзи-компания «Смарт Сервис». По данным СМИ, нового владельца обязали постепенно ребрендировать заведения в Rostic’s.