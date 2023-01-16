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11:07, 16 января 2023
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В Подмосковье собака искусала полуторагодовалую девочку

В Подмосковье собака искусала полуторагодовалую девочку
Фото: Pxhere

В Подмосковье собака искусала полуторагодовалую девочку, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В поселке Лесное собака породы лайка, находящаяся в вольере частного дома, укусила за руку полуторагодовалую девочку. В больнице ей провели ушивание раны. Жизни и здоровью малолетней ничего не угрожает», — говорится в пресс-релизе.

Организована процессуальная проверка по возможному применению части 1 статьи 118 и статьи 125 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Оставление в опасности»).

Ранее в Подмосковье мать ударила ножом в живот семилетнего сына. 23-летняя жительница Коломны задержана.

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