В Подмосковье мать ударила ножом в живот семилетнего сына. 23-летняя жительница Коломны задержана, возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»), сообщает прокуратура Московской области.

«6 января 2023 года в квартире, расположенной в городском округе Коломна, женщина нанесла семилетнему сыну удар ножом в область живота, причинив ему колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики и исполнению родителями своих обязанностей.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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