14:19, 11 марта 2023
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Собака прервала российский футбольный матч и попала на видео
Собака выбежала на поле во время футбольного матча в Дагестане.
Кадр: Telegram-канал «Чемпионат»
Во время футбольного матча любительской лиги Дагестана на поле выбежала собака. Видео с прервавшим игру животным опубликовал Telegram-канал «Чемпионат».
На кадрах видно, что собака удостоилась «красной» карточки от арбитра, но не захотела уйти самостоятельно. После этого игроки попытались увести ее с поля.
Ролик развеселил пользователей сети и набрал сотни положительных реакций. Однако многих россиян возмутило поведение попавшего в кадр футболиста, который пнул животное ногой. «Урод», «Его удалить надо», — написали они.
Ранее в Подмосковье рыси вышли к людям и попали на видео. По данным источника, хищников заметили недалеко от деревни Середниково.