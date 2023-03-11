Собака прервала российский футбольный матч и попала на видео

На кадрах видно, что собака удостоилась «красной» карточки от арбитра, но не захотела уйти самостоятельно. После этого игроки попытались увести ее с поля.

Ролик развеселил пользователей сети и набрал сотни положительных реакций. Однако многих россиян возмутило поведение попавшего в кадр футболиста, который пнул животное ногой. «Урод», «Его удалить надо», — написали они.

Ранее в Подмосковье рыси вышли к людям и попали на видео. По данным источника, хищников заметили недалеко от деревни Середниково.