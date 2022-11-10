Почти четверть работающих россиян никогда не проходили собеседования

Почти четверть работающих россиян (23 процента) за всю профессиональную карьеру никогда не проходили собеседований — они либо устраивались на работу без них, либо работают в одном месте всю жизнь. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками медиахолдинга Rambler&Co. Его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«Исследование также выявило, что треть (33 процента) респондентов за всю свою жизнь сменили 3-4 рабочих места. 23 процента искали работу 5-6 раз, 18 процентов трудились в 1-2 компаниях, 16 процентов Исследование также выявило, что треть (33%) респондентов за всю свою жизнь сменили 3-4 рабочих места. 23% искали работу 5-6 раз, 18% трудились в 1-2 компаниях, 16процентов — в более чем 7 местах, а каждый десятый затруднился с подсчётами, так как их было много», — сообщает Rambler&Co.

Из 260 тысяч опрошенных интернет-пользователей 71 процент заявили, что готовятся к собеседованиям самостоятельно и зачастую чувствуют себя уверенно. Шесть процентов заявили, что им, как правило, требуется помощь в подготовке к личным интервью с будущим работодателем: три процента из них читают статьи об этом в интернете, два процента обращаются за советами к друзьям или знакомым из HR (специалистам отдела кадров), один процент всегда репетируют перед зеркалом.

При этом более двух третьих россиян (73 процента) за последние два года остались на прежних местах, а 27 процентов сменили работу по разным причинам. 37 процентов из них переходили к другим работодателям из-за более высокой зарплаты, 36 процентов из-за увольнений и не очень хороших отношений в компании, 13 процентов сменили работу из-за переезда. Всего два процента перешли на другую работу из-за нового образования. Почти половина (47 процентов) респондентов искали новую работу через знакомства и связи (41 процент).

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