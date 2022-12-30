Москвичам дали советы по соблюдению безопасности на улице зимой

Советы по соблюдению безопасности на улице зимой дал столичным жителям председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. В интервью «Ленте.ру» он порекомендовал всегда быть внимательными на дорогах, смотреть по сторонам и не недооценивать опасность транспорта.

«Особенно нужно быть осторожным в снегопад и гололед, когда плохая видимость: использование реагентов на автодорогах ухудшает видимость водителей. Это не просто снег, это такое химическое соединение снега, грязи и реагентов, которое налипает на лобовое стекло», — уточнил Крохин.

Рядом со зданиями эксперт советует соблюдать дистанцию в два метра от стены в спокойную погоду. Во время сильного ветра дистанцию нужно увеличивать до пяти метров. При этом прежде, чем подойти к строению, необходимо сначала посмотреть вверх и проверить наличие сосулек на разрезах кровли, объяснил Крохин.

«Также смотрите на балконы. Если они неправильно остеклены, то образуются наледь и сосульки. Смотрите и на углы здания: там может образовываться наледь, опасная для жизни и имущества человека», — подчеркнул председатель Союза жилищных организаций Москвы.

Ранее самые частые новогодние травмы назвал врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Данилов.