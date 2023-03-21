Столичный имам раскрыл планы строительства мечети в Новой Москве

Планы строительства мечети в Новой Москве раскрыл в беседе с «Мослентой» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.

Столичный имам отметил, что однажды на встрече с мэром города Сергеем Собяниным обсуждался план строительства на территории Новой Москвы комплекса четырех традиционных религий нашей страны: православия, ислама, иудаизма и буддизма. И там предусматривается мечеть, уточнил он.

При этом Мухетдинов развеял слухи о строительстве мечети в Косино-Ухтомском, рядом с озером Святое, которая якобы должна будет вмещать 60 тысяч человек. По его словам, засомневаться в правдивости этой информации можно из-за одних только данных о вместимости. Это круче, чем Храм Христа Спасителя и Московская Соборная мечеть вместе взятые. На такой проект нужны миллиарды долларов, заявил имам.

Ранее был раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве.