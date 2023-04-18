Житель Подмосковья ударил собутыльника топором и добил ножом
Мужчина поссорился с собутыльником и убил его топором и ножом в Павловском Посаде.
Житель Павловского Посада ударил топором и добил ножом своего собутыльника, сообщает ГСУ СК России по Подмосковью. 45-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
По данным ведомства, во вторник, 18 апреля, двое мужчин выпивали в квартире жилого дома, когда между ними разгорелась ссора. Один из них схватил топор и несколько раз ударил им оппонента по голове, а после добил противника ножом.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд необходимых экспертиз. С ходатайством об аресте подозреваемого в убийстве они планируют обратиться в суд.
Ранее мужчина зарезал собутыльницу в квартире жилого дома на улице Большой Внуковской и сам вызвал полицию.