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Собянин навестил моржей и тюленей в их новом доме

Собянин навестил моржей и тюленей в их новом доме
Фото: Sergey Kovalev / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил ластоногих после реконструкции их павильона в Московском зоопарке. Об этом градоначальник сообщил в личном Telegram-канале.

«Наблюдать за животными теперь можно не только сверху, но и внутри павильона. Это совершенно другое ощущение причастности к природе», — написал Собянин.

Мэр рассказал, что на постройку нового дома для сивучей, моржей, морских котиков, тюленей и других ластоногих ушло два с половиной года. Теперь им доступны пять глубоких бассейнов с искусственными волнами и соленой водой, максимально близкой по составу к естественной среде.

Ранее мэрия напомнила о появлении первого слона в Московском зоопарке. По данным портала, сам зоопарк был основан в 1864 году, а вскоре после открытия, в 1870-х годах, он принял первого в своей истории слона.

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