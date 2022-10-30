Собянин рассказал о ходе реставрации Центрального дома журналиста в Москве

О ходе реставрации здания Центрального дома журналиста, более известного как Домжур, в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что на данный момент закончился первый этап благоустройства.

«Зданию на Никитской больше двух веков, оно не раз перестраивалось. Реставраторы вернули исторический облик главного фасада дома, отреставрировали мраморный камин, лепной декор, паркет и стены в Каминном зале, элементы декора парадной лестницы», — написал Собянин.

Кроме того, по словам градоначальника, в вестибюле воссоздали мозаичный пол и отреставрировали хрустальные люстры. На данный момент специалисты занимаются большим залом на втором этаже.

Ранее Собянин анонсировал открытие новых депо для Большой кольцевой линии метро.