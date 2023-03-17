Собянин анонсировал открытие самого большого пляжа в Москве

Открытие самого большого пляжа в Москве анонсировал мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте. По его словам, в Нагатинской пойме после благоустройства смогут комфортно отдыхать 2,5 тысячи человек.

По словам градоначальника, пляжный комплекс займет 41 тысячу квадратных метров. Горожанам будет доступно пять открытых бассейнов с подогревом, один из которых станет самым большим в стране. Также этим летом там откроют два бассейна для детей (с горками и сухой с фонтанами), волновой и VIP-бассейн.

Кроме того, на территории установят шезлонги, душевые, раздевалки, организуют точки питания и прочие удобства для отдыха горожан.

Ранее Собянин раскрыл планы благоустройства Цветного бульвара.