Собянин анонсировал благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Славы анонсировал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Воробьевская — одна из немногих пешеходных набережных Москвы-реки. Больше 100 лет москвичи приезжают сюда, чтобы подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты. И естественно, что любые работы по благоустройству в этом месте должны быть максимально бережными и щадящими», — написал градоначальник.

На набережной сделают специальную дорожку для бегунов, велороллерную трассу, длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор вырастет почти на три километра. Будут отремонтированы существующие лестничные спуски к воде, установлены новые указатели, светильники и архитектурно-художественная подсветка, очищен гранит причалов, а провода уберут под землю.

Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр, по словам Собянина, станет новым парадным входом на Воробьевы горы. Ее украсят стендами и художественными композициями, посвященными зимним видам спорта, легендам зимних Олимпиад, а также природному и растительному миру заказника «Воробьевы горы». На аллее появятся зеленые зоны отдыха с лавочками и качелями и смотровая зона в виде амфитеатра.

Ранее Собянин анонсировал открытие Южного речного вокзала. По его словам, обслуживание пассажиров речного транспорта начнется уже этой весной.