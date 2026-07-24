Собянин назвал число летевших в направлении Москвы беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале назвал число летевших в направлении Московского региона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За последние сутки было обнаружено более 250 вражеских беспилотников. Большую часть из них нейтрализовали силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах.

16 же украинских БПЛА российские военные уничтожили на подлете к Москве. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Московской области. В результате чего пострадал 61 человек, из них 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.