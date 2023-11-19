09:34, 19 ноября 2023
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Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье БПЛА
Силы ПВО сбили беспилотник в Богородском районе Подмосковья.
Фото: Unsplash
В ночь на воскресенье, 19 ноября, силы ПВО сбили БПЛА в Богородском районе Подмосковья, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал глава столицы.
Видеозаписи момента произошедшего доступны в Telegram-каналах Shot и «Москва с огоньком».
Ранее два БПЛА были сбиты около 23:00 пятницы, 10 ноября. Один из них перехватили в столичном регионе, а второй — в Смоленской области.