Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье БПЛА

В ночь на воскресенье, 19 ноября, силы ПВО сбили БПЛА в Богородском районе Подмосковья, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал глава столицы.

Видеозаписи момента произошедшего доступны в Telegram-каналах Shot и «Москва с огоньком».

Ранее два БПЛА были сбиты около 23:00 пятницы, 10 ноября. Один из них перехватили в столичном регионе, а второй — в Смоленской области.