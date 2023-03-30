Собянин сообщил о проведении планового призыва москвичей на срочную службу

О проведении в московских военкоматах плановой работы по призыву молодых людей на срочную службу сообщил в эфире телеканала «ТВ Центр» мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил, что это ежегодное мероприятие.

Он пояснил, что сейчас идет весенний призыв. «Каждый год, много лет, есть весенний и осенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО (специальной военной операцией, — прим. "Мосленты")», — сказал Собянин, пояснив, что также идет работа военкоматов по уточнению учетных данных. Кроме того, привлекаются добровольцы контрактную службу, уточнил мэр столицы.

Ранее стало известно, что весенний призыв на военную службу в ВС России пройдет с 1 апреля по 15 июля.

В сентябре 2022 года Собянин рассказывал об открытии в столице центра поддержки для родственников мобилизованных москвичей.