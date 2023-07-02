Собянин сообщил о реставрации памятника московской старины в центре столицы

О старте реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины в центре Москвы сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В ходе ремонтных работ, по его словам, будет приведена в порядок кирпичная кладка звонницы, воссозданы утраченные декоративные элементы, купола и кресты, установлены системы молниезащиты и заземления.

«Двухъярусную звонницу построили в 1915 году. В XIX — начале ХХ века на участке Бауманской улицы между Ольховской и Спартаковской было владение купцов Карасевых. В особняке располагался храм старообрядцев, после его перенесли в трехэтажный дом во дворе усадьбы, пристроили колокольню. В 1979 году дом снесли. Звонница сохранилась, но начала разрушаться. Сегодня она в очень плохом состоянии», — рассказал градоначальник.

Чтобы сохранить памятник московской старины, несколько лет назад власти города приняли решение о выделении целевой субсидии на проведение необходимых работ. Реставраторы детально изучили постройку и архивные документы. Сейчас специалисты уже установили строительные леса и приступают к восстановлению архитектурного облика колокольни, добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил об открытии новых центров долголетия в Москве.