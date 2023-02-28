Собянин рассказал о планах развития образования в Москве на 2023 год

О планах развития образования в Москве на 2023 год рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Глава города сообщил, что с сентября в столице начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Московские наработки и технологии начнут использовать на федеральном уровне — проект «Московская электронная школа» станет основой для развития федеральной информационной системы «Моя школа».

Кроме того, в столице продолжится строительство новых образовательных учреждений. «Стандартизируем подходы к капитальному ремонту объектов образования. За 12 лет в Москве построили 528 новых зданий школ и детских садов», — написал Собянин.

Ранее мэр раскрыл подробности о новом стандарте предпрофессионального образования. Его основные принципы заключаются в адаптации программ учебных предметов под предпрофессиональные направления; знакомстве с актуальными профессиями на городских предприятиях; получении профессии до окончания школы.