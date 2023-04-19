Собянин назвал срок создания в Москве самого протяженного парка Европы

Срок создания самого протяженного в Европе парка назвал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Именно таким, по его словам, станет столичный парк «Яуза» после завершения работ по благоустройству территории.

«С 2016 года мы создаем в СВАО парк "Яуза". Он будет самым большим по протяженности в Европе. Для этого от Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяем отдельные зеленые территории», — рассказал градоначальник.

В 2023 году планируется привести в порядок несколько участков поймы Яузы, отметил Собянин. Вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы работы уже идут, а совсем скоро начнется благоустройство парка у Ростокинского акведука. На 2023-2024 годы запланированы работы в пойме реки вдоль Сельскохозяйственной улицы.

«Все работы по созданию парка "Яуза" планируем завершить до 2026 года», — заявил мэр.

Ранее Собянин анонсировал строительство новой магистрали и станции метро.