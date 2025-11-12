Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, увеличивающий стоимость патентов для трудовых мигрантов в столице. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале мэра и правительства города.

Как уточняется, ежемесячная плата за патент вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей.

«В статье 1 цифры 2025 заменить цифрами 2026, цифры 2,8592 заменить цифрами 2,9323», — сказано в документе.

Решение об увеличении коэффициента было принято Московской городской думой на внеочередном пленарном заседании 1 ноября текущего года. Изменения вступят в силу в 2026 году.

Патент — это разрешение на работу, которое необходимо оформить не позднее 30 дней после въезда. Он оформляется на срок от месяца до года. Патент действует только в конкретном регионе и сфере деятельности, которые должны быть четко прописаны в документе.

В мае этого года в Госдуме предложили предоставлять школьное образование детям мигрантов только на платной основе. Инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов