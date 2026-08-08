Собянин показал траекторию летевших на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере Мах показал траекторию летевших на столицу с 1 по 8 августа украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Всего в период с 08:30 1 августа по 08:30 8 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено 1984 вражеских беспилотника.

Большую их часть российские военные уничтожили на дальних подступах к Московскому региону.

А 82 украинских БПЛА были нейтрализованы на подлете к Москве.

Ранее стало известно о том, что пять человек стали жертвами падения беспилотника в промзоне Новоселок близ Чехова в Подмосковье, еще шестеро получили ранения. Кроме того, из-за падения БПЛА произошло несколько возгораний, наиболее крупное — на складе.