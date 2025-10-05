Город
Собянин раскрыл название нового моста через Москву-реку

Собянин: Мост через Москву-реку у Национального космического центра назовут Гагаринским.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители столицы с помощью голосования на проекте «Активный гражданин» выбрали название для нового моста через Москву-реку. Об этом он написал в своем канале на платформе Мах.

Собянин уточнил, что большинство москвичей поддержали вариант «Гагаринский мост». За его проголосовали 53 тысячи горожан (37,3 процента). Всего в голосовании приняли участие более 142 тысяч человек.

«Новый объект расположился рядом с Национальным космическим центром, открытым в День города, и продолжает космическую тему района — неподалеку уже есть мост Академика Королева».

Мост начали строить в июне 2020 года и завершили в декабре 2024 года. Его длина составила 231 метр Мост связал улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166.

Ранее архитектор-градостроитель, руководитель собственной архитектурной студии Марина Егорова раскрыла подробности о строительстве Национального космического центра. По ее словам, центральным объектом космического кластера станет башня в 47 этажей в виде ракеты.

