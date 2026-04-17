Собянин раскрыл подробности преображения территорий школ к новому учебному году

У каждого школьного здания в Москве будет своя собственная инфраструктура — в зависимости от возраста учеников. Преображение территорий анонсировал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Для начальных и основных классов обустроим порядка 200 игровых площадок с досками для рисования мелом, подвесными мостиками, качалками-балансирами, скамейками в виде волны, игровыми комплексами с горками и другими развивающими комплексами», — написал градоначальник. Кроме того, для учащихся 1-4-го классов организуют зоны для развивающих спортивных игр.

Как отметил Собянин, будет построено 515 спортплощадок с безопасным покрытием и новым оборудованием, в том числе футбольные поля, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса, гимнастики и зоны для сдачи ГТО.

Еще запланированы обновление освещения, установка видеонаблюдения, замена покрытий проезжей части и тротуаров, при необходимости сделают дополнительные дорожки, разобьют газоны и высадят деревья.

Около некоторых школ могут появиться даже учебно-опытные зоны с грядками, где юные москвичи смогут изучать растения и основы огородничества.

Ранее стало известно, что самой востребованной специальностью учителей в Москве стало преподавание математики. Еще высокий спрос в столице отмечается на учителей информатики и физики.