Собянин рассказал о перспективах метро Москвы

В ближайшие три года в Москве появится еще 13 новых станций метро, а также беспилотный поезд на Большой кольцевой линии (БКЛ). Планами до 2028 года поделился мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Он заявил, что прежде всего на карте метрополитена появятся Рублево-Архангельская линия (8 станций), часть Бирюлевской линии (4 станции от «ЗИЛа» до «Курьяново») и станция «Гольяново» на синей ветке. Помимо этого, начнется проектирование линии в инновационный центр «Сколково». Всего это около 26,9 километра линий.

У метрополитена во владении должно быть больше тысячи новых вагонов «Москва-2026». Также через год, то есть в 2026-м, трамвайный парк специалисты полностью обновят. Его пополнят сотней новых машин «Львенок-Москва», часть из которых станет беспилотной.

В декабре 2025 года на БКЛ пройдет в тестовом режиме первый в России беспилотный поезд, сообщил Собянин. Он добавил, что в 2026-м также появится четвертый маршрут речного трамвая «Киевский — Лужники».

Ранее мэр Москвы заявил, что до 2029 года откроют еще шесть новых станций на Троицкой линии метро, которая соединит Коммунарку и Троицк. В целом же в 2026-м на развитие транспортной системы Москва потратит около 1,3 триллиона рублей, рассказал градоначальник.