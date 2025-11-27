Собянин рассказал о появлении новой дороги в Москве

На севере Москвы появится новая дорога. Она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через все Западное Дегунино и пересекая другие улицы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном Telegram-канале.

«Благодаря этому создадим транспортную связь с районами Головинский и Ховрино, на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее», -- написал градоначальник.

Благодаря открытию нового участка перепробег уменьшится до трех километров, а время в пути станет на 14 минут меньше, отметил Собянин.

Ранее в Москве со 2 января 2026 года изменится стоимость проезда в городском транспорте. Наиболее выгодным способом оплаты останется биометрия: стоимость поездки составит 71 рубль.