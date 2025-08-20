Собянин рассказал о возрождении исторических стадионов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной реконструкции исторических стадионов столицы. Об этом пишет «Москва 24».

По его словам, развитие спорта и инфраструктуры здорового образа жизни включает не только строительство новых комплексов, но и восстановление старых объектов. Он подчеркнул, что многие из них пришли в упадок в 1990-е годы.

Собянин добавил, что процесс требует времени. Он подчеркнул, что сначала необходимо передать объекты в собственность города и отменить проекты застройки, а затем можно будет приступать к обновлению. Мэр столицы добавил, что за последние годы реконструированы пять стадионов, еще два находятся в работе.

Ранее мэр заявил, что в столице могут построить новую линию метро. Он отметил, что «серьезно рассматривается» большой проект строительства линии в сторону Сколково вдоль Сколковского шоссе. Градоначальник добавил, что, скорее всего, решение о строительстве будет принято.