Собянин рассказал об эффективной телемедицине для детей с особыми потребностями

Благодаря телемедицине в Москве удалось выстроить эффективную систему ранней диагностики и контроля за здоровьем ребенка на всех этапах лечения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По словам чиновника, эта система позволяет оказывать своевременную помощь детям, так что медики почти не сталкиваются с запущенными формами детских болезней. «В прошлом году мы открыли в Москве шесть центров лечения детей с заболеваниями сердца и ЖКТ, а также четыре центра ранней помощи. К центрам лечения прикреплены больше пяти тысяч детей, раннюю помощь получают свыше четырех тысяч малышей», — напомнил Собянин.

Он подчеркнул, что в каждом из этих центров работает телемедицинский сервис для проведения онлайн-консультаций. В ходе приема специалисты расшифровывают родителям результаты анализов, помогают обновить необходимые рецепты, а также решить, нужен ли ребенку очный прием. При этом записаться на телемедицинскую консультацию можно без направления, если ребенок прикреплен к одному из центров.

Ранее Собянин анонсировал создание собственной инфраструктуры у каждой столичной школы.