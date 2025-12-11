В ночь на 11 декабря Москва подверглась масштабной атаке дронов. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразили все летящие к голоду беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

4 декабря Собянин рассказал, что Москва защищается от атак БПЛА лучше, чем самые продвинутые страны. «На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается. Причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран», — сказал он.