Опубликовано 16 июля 2026, 09:161 мин.
Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах
Собянин: На подлете к Москве сбили шесть БПЛА.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в четверг, 16 июля, ликвидировали на подлете к Москве несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Несколькими днями ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Московский регион погибли три человека, еще несколько получили ранения. Трагедия произошла в поселке Пионерский в Истре — трое местных жителей стали жертвами падения беспилотника.