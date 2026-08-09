Собянин сообщил о сбитых украинских БПЛА

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в ночь на 9 августа было перехвачено и уничтожено три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере Мах.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

Ночью также пресс-служба Росавиации сообщала о введении временных ограничений в аэропорту Шереметьево. Рейсы отправлялись и принимались по согласованию с соответствующими органами. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности.

Ранее Сергей Собянин показал траекторию летевших на столицу с 1 по 8 августа украинских БПЛА, а также назвал число сбитых за этот период беспилотников.