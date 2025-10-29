Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

За ночь на подлете к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

О первых трех сбитых дронах градоначальник рассказал около девяти часов вечера во вторник, 28 октября. Сообщение об уничтожении еще одного украинского БПЛА в Московском регионе появилось в 1:38 по московскому времени в среду, 29 октября. Спустя шесть минут Собянин заявил об отражении атаки еще двух беспилотников. Еще один пытавшийся атаковать столицу этой ночью беспилотник был ликвидирован в 03:38.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил мэр Москвы.

Между тем, как указало Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву.

Ранее Собянин сообщал о трех сбитых БПЛА, пытавшихся атаковать Москву.