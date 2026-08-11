Собянин сообщил о запущенных по Московскому региону 237 БПЛА

В период с 20:30 10 августа до 8:30 11 августа в сторону Московского региона летели 237 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, большая часть запущенных дронов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. 13 беспилотников были нейтрализованы непосредственно на подлете к российской столице.

Ранее Собянин показал траекторию дронов, летевших на Москву с 1 по 8 августа. Тогда за сутки силы ПВО перехватили 1984 украинских БПЛА.