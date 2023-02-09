Собянин анонсировал план развития спортивной инфраструктуры столицы

План развития спортивной инфраструктуры столицы анонсировал в личном Telegram-блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы продолжаем активно развивать спортивную инфраструктуру. С 2010 года, благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок, число занимающихся спортом горожан выросло в 2,6 раза — до 5,48 миллиона человек. В Москве действуют 29015 спортивных зон», — написал градоначальник.

Среди основных задач на текущий год Собянин выделил завершение строительства 14 объектов спортивной инфраструктуры. Так, например, появятся ледовый дворец «Кристалл» и дворец спорта «Некрасовка». Кроме того, закончится капремонт 91 объекта, текущий ремонт 111 объектов и модернизация комплексов тренажеров и воркаута в парках и дворах.

В течение года в Москве будет проведено 20 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий. Помимо прочего, горожанам станут доступны портал и мобильное приложение «Московский спорт», где по своим потребностям можно будет оперативно подобрать подходящие спортивные площадки, тренеров и не пропустить анонс спортивных событий.

Ранее Собянин объяснил появление в Москве катков с искусственным льдом.