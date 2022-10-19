Собянин рассказал о жизни Москвы в условиях «повышенной готовности»

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на указы президента России Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации. В своем личном Telegram-блоге он рассказал, как будет жить столица в условиях «повышенной готовности».

«Во исполнение этих Указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», — написал мэр.

Собянин заверил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами. Он подчеркнул, что в основном решения будут приниматься в рабочем режиме.

Ранее уровень повышенной готовности ввел на территории Центрального и Южного федеральных округов президент России Владимир Путин. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.