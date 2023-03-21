Сочи обогнал Москву по уменьшению площади «однушек» в новостройках

Москва уступила Сочи первое место в рейтинге по уменьшению площади однокомнатных квартир в новостройках, следует из данных популярного сервиса объявлений. Специалисты сравнивали показатели первых трех месяцев текущего 2023 года и 2020 года.

Так, количество квадратных метров в новых «однушках» курортного города за три года в среднем сократилось на 15,6 процента, а в столице — на 12,8 процента. В Сочи однокомнатные квартиры и студии уменьшились до 27 «квадратов», а в Москве — до 34.

Кроме того, в рейтинге городов с маленькими квартирами оказался Санкт-Петербург. Там средняя площадь малогабаритной недвижимости на первичном рынке достигла 34 квадратных метров, как и в столице.

Ранее была определена стоимость съема квартиры на сутки в Москве.