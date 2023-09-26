Протоиерей Дмитрий Рощин назвал причины превращения храмов в социальные центры

О том, что храмы становятся социальными центрами, сообщил в беседе с «Мослентой» руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Дмитрий Рощин. По его словам, на территории церкви все происходит с благословения Патриарха.

«Все восходит к пожеланию святейшего Патриарха, его благословению и обращению к столичному духовенству о том, что храмы должны становиться не только местами молитвы и совершения таинств, но и точками притяжения, своего рода социальными центрами районов, в которых они располагаются», — сказал Рощин.

Протоирей отметил, что столичные храмы следуют такой тенденции. На их территориях открываются кафе, работают кружки для детей и подростков, проводятся музыкальные занятия для всех желающих, разбиваются скверы.

Ранее протоиерей Дмитрий Рощин придумал необычный способ завлечь людей в церкви.