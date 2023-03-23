Число аварий резко сократилось в пяти округах Москвы

В пяти округах Москвы в 2022 году резко сократилось количество аварий. Лидером в этом рейтинге стал Восточный административный округ, сообщили ТАСС в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, на востоке столицы число ДТП уменьшилось на 16 процентов, в Юго-восточном округе этот показатель достиг 15 процентов, на севере столицы автомобильных происшествий стало меньше на 13 процентов, на юге — на десять процентов, а на западе — на семь процентов.

Такого результата удалось достичь за счет установки новых светофоров и разметки островков безопасности, изменения требований скоростного режима, организации новых полос и поворотов на дорогах, отметили в пресс-службе.

Ранее синоптик Вильфанд оценил уместность смены резины в столичном регионе.