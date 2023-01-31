Стало известно о сокращении машино-мест в столичных новостройках

Количество машино-мест в столичных новостройках сократилось более чем на 30 процентов за четыре года. Об этом «Известиям» стало известно от аналитиков компании Touch.

«Сейчас в строящихся домах бизнес-класса более половины проектов обеспечены машино-местами только с коэффициентом 0,5 или ниже. Это значит, что на две квартиры приходится максимум одно парковочное место. Такой показатель еще пять лет назад не был нормой даже для жилья комфорт-класса», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, причиной этому может быть нехватка площадей под паркинги, особенно в высотных проектах, где количество квартир порой достигает семи-десяти тысяч. Кроме того, при любом негативном изменении в экономике покупатели жилья первым делом отказываются или откладывают приобретение машино-места. Это приводит к тому, что паркинги простаивают полупустыми.

Не стоит исключать и фактор градостроительной политики, вектор которой в целом направлен на стимулирование отказа горожан от частных автомобилей. Уже сегодня город перегружен транспортом, и дорожная инфраструктура Москвы не рассчитана на дальнейший рост количества машин.

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