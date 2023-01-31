Город
20:54, 31 января 2023
1 мин.

Стало известно о сокращении машино-мест в столичных новостройках

Стало известно о сокращении машино-мест в столичных новостройках
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Количество машино-мест в столичных новостройках сократилось более чем на 30 процентов за четыре года. Об этом «Известиям» стало известно от аналитиков компании Touch.

«Сейчас в строящихся домах бизнес-класса более половины проектов обеспечены машино-местами только с коэффициентом 0,5 или ниже. Это значит, что на две квартиры приходится максимум одно парковочное место. Такой показатель еще пять лет назад не был нормой даже для жилья комфорт-класса», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, причиной этому может быть нехватка площадей под паркинги, особенно в высотных проектах, где количество квартир порой достигает семи-десяти тысяч. Кроме того, при любом негативном изменении в экономике покупатели жилья первым делом отказываются или откладывают приобретение машино-места. Это приводит к тому, что паркинги простаивают полупустыми.

Не стоит исключать и фактор градостроительной политики, вектор которой в целом направлен на стимулирование отказа горожан от частных автомобилей. Уже сегодня город перегружен транспортом, и дорожная инфраструктура Москвы не рассчитана на дальнейший рост количества машин.

Ранее москвичка раскрыла основные проблемы автомобилистов на окраине столицы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.