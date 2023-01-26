Москвичка раскрыла основные проблемы автомобилистов на окраине столицы

Основные проблемы, которые возникают у автомобилистов на окраине столицы в беседе с «Мослентой» раскрыла жительница Выхино. Водители в этом районе страдают от пробок, отсутствия нормального количества парковочных мест и неуважительного отношения к чужому имуществу.

«Один из серьезных минусов — рядом с домами в нашем районе опасно ставить машины. Запросто на нее могут что-то уронить сверху, ее могут побить или поцарапать другие автомобили. Например, нашу машину прошлой весной побили три раза за один месяц. С парковками в районе ситуация вообще очень сложная», — поделилась москвичка.

Другая жительница Выхино также отметила, что личным автомобилем в районе пользоваться не удобно из-за вечных пробок. При этом добавила, что с общественным транспортом дела обстоят куда лучше — любого уголка района до станции метро «Выхино» или до «Юго-Восточной» можно дойти минут за десять, а доехать до центра Москвы — за 25 минут.

Ранее стало известно, что список нарушающих правила парковки элитных авто возглавил бренд Mercedes. С начала 2022 года было эвакуировано 856 машин этой марки.