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02:03, 04 марта 2023
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В Подмосковье родился Сократ

В Подмосковье родился Сократ
Фото: Omar Lopez / Unsplash

О рождении в Подмосковье мальчика с необычным именем сообщило Главное управление ЗАГС Московской области.

«В Отделе № 2 Управления ЗАГС по городским округам Щелково и Лосино-Петровский Главного управления ЗАГС Московской области зарегистрировано рождение мальчика с очень редким именем — Сократ», — говорится в сообщении.

Сократ стал долгожданным первенцем для молодой подмосковной четы, долго не решавшихся на такой выбор имени. Их поддержала бабушка, она посоветовала родителям «ничего не бояться и прислушиваться только к голосу своего родительского сердца».

В ГУ ЗАГС Подмосковья уточнили, что имя Сократ имеет греческое происхождение и означает «спасающий власть, сохраняющий силу». За прошедшие пять лет в регионе не было зарегистрировано ни одного мальчика с этим именем.

Ранее был определен самый популярный возраст для рождения первенца в Москве. Стало также известно, что в 2022 году больше всего новых москвичей родили женщины старше 30.

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