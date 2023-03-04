В Подмосковье родился Сократ

О рождении в Подмосковье мальчика с необычным именем сообщило Главное управление ЗАГС Московской области.

«В Отделе № 2 Управления ЗАГС по городским округам Щелково и Лосино-Петровский Главного управления ЗАГС Московской области зарегистрировано рождение мальчика с очень редким именем — Сократ», — говорится в сообщении.

Сократ стал долгожданным первенцем для молодой подмосковной четы, долго не решавшихся на такой выбор имени. Их поддержала бабушка, она посоветовала родителям «ничего не бояться и прислушиваться только к голосу своего родительского сердца».

В ГУ ЗАГС Подмосковья уточнили, что имя Сократ имеет греческое происхождение и означает «спасающий власть, сохраняющий силу». За прошедшие пять лет в регионе не было зарегистрировано ни одного мальчика с этим именем.