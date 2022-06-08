Солистка группы «Город 312» высказалась о Москве

«Городом гением» назвала Москву в интервью Teleprogramma.Pro российская певица, вокалистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, больше известная, как Ая.

«Москва — Великий город. В ней вы можете научиться новому и в то же время найти тех, кому необходим ваш опыт. Город контрастов. Город гениев положительных и отрицательных. Хотите расти и развиваться? Вам сюда», — расскзала певица.

Исполнительница сообщила, что она с коллегами по группе долго не была в Москве и скучает по живущим там родным и друзьям. Ая также рассказала, что для нее столица является городом новых возможностей.

Солистка выделила и один из минусов столицы. «Только не хватает одного — времени. Его безжалостно забирает логистика, дороги», — заявила она.

Ранее певица, композитор и телеведущая Анита Цой назвала главные преимущества Москвы.