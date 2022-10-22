Названа дата солнечного затмения в Москве

Во вторник, 25 октября, в Москве ожидается солнечное затмение. Дату назвал РИА Новости астроном Александр Якушечкин.

Специалист предупредил, что затмение будет частным, то есть Луна закроет Солнце не полностью. В столице показатель фазы затмения составит 0,7. Пик этого явления придется на 13:38 часов. Москвичи смогут увидеть, как Луна закрывает две трети солнца.

«Наибольшая видимая фаза (0,86) будет видна на территории России в Ханты-Мансийском округе. Крупные города России, где фаза будет максимальна — Нижневартовск и Сургут», — отметил астроном.

Ранее в московском небе заметили сразу два необычных природных явления — гало и световые столбы.