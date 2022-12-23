Стало известно соотношение живых и искусственных елок в домах москвичей

Соотношение живых и искусственных елок в домах москвичей стало известно в результате опроса горожан на портале «Активный гражданин». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в голосовании приняли участие более 170 тысяч горожан.

«Большинство участников голосования — 65 процентов — ответили, что украсят дом искусственной елкой. Живое дерево предпочли 10 процентов. Еще пять процентов респондентов соберут букет из хвойных веток, три процента купят елку в горшке, а еще два процента сделают ее из бумаги, картона и других вторичных материалов. Свой вариант ответа дали более тысячи человек», — говорится в пресс-релизе.

Для тех, кто приобретет живую ель, сосну или пихту, во всех округах города откроются пункты сбора деревьев для утилизации. Горожанам напомнили, что перед сдачей с елки необходимо снять все украшения.

Ранее жителям столичного региона предложили самостоятельно срубить новогоднюю елку. Это можно сделать в одном из специальных лесных питомников.