Составлен топ ненужных москвичам вещей

Топ ненужных москвичам вещей составлен на официальном сайте мэра столицы на основе оставленных в сервисе «Вывоз ненужных вещей» заявок.

«Чаще всего горожане оставляют заявки на вывоз холодильника, их утилизировали около 13 тысяч раз. Чуть меньше — 12,9 тысячи — отдали стиральных машин. Около пяти тысяч раз в переработку отправили газовые плиты», — сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Кроме того, жители столицы с помощью сервиса избавляются от другой электроники и бытовой техники. За первые шесть месяцев года было оставлено таких 970 заявок. Из мебели горожане чаще всего заказывали вывоз диванов — более 900 заявок.

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