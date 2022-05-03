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Стало известно о состоянии выпавших из окна детей в Подмосковье

Стало известно о состоянии выпавших из окна детей в Подмосковье
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Жизни детей, выпавших из окна шестого этажа жилого дома в Подмосковье, ничего не угрожает. Об этом стало известно из заявления детского омбудсмена по Московской области Ксении Мишоновой, ее цитирует РИА Новости.

«Один из них упал на клумбу, второго, страшего, заметили и успели поймать прохожие. Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести», — уточнила омбудсмен. По ее словам, семья, где воспитывались братья, всегда считалась благополучной.

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий добавила, что детей госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и ушибами. Следствие начало проверку.

Несчастный случай произошел, когда мать мальчиков была на работе, а отец ненадолго вышел в магазин. Мужчина утверждает, что перед уходом он закрыл окна в квартире. Предположительно, дети самостоятельно открыли форточку, пока ждали отца. Известно, что на окнах не было специального защитного ограничителя.

Мишонова рассказала, что с начала 2022 года в Подмосковье из окон выпало 16 детей, двое из них погибли. «Если в вашем доме есть ребенок, не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте только режим проветривания! Установите специальные запоры для окон! И помните: москитная сетка не спасет малыша от падения из окна», — призвала омбудсмен.

Ранее стало известно, что оставленные без присмотра дети забрались на стоящий у подоконника комод и вылезли в открытое окно. Младший ребенок, мальчик двух лет, упал на клумбу. Старшему четырехлетнему ребенку удалось зацепиться за оконную раму, но забраться назад он не мог. Мальчик упал вниз, его поймали прохожие.

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