Город
14:29, 18 сентября 2022
1 мин.

Стало известно о состоянии покусанной овчаркой в Подмосковье девочки

Стало известно о состоянии покусанной овчаркой в Подмосковье девочки
Фото: Farzan Lelinwalla / Unsplash

О состоянии покусанной в подмосковном поселке Дрожжино 13-летней девочки сообщил «Москве 24» отец пострадавшей Дмитрий. Стало известно, что ребенка экстренно прооперировали.

«Если человек оставляет покусанного ребенка, не пытается помочь, вызвать скорую, это нельзя оставлять просто так», — сказал он.

По словам Дмитрия, у школьницы после нападения были обнаружены серьезные раны в районе уха и челюсти. Сейчас она приходит в себя после наркоза и пока не может рассказать, как все произошло.

Полиция возбудила уголовное дело статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Мужчине может грозить ограничение свободы сроком до трех лет.

Ранее нападение большой собаки на ребенка в Подмосковье попало на видео. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.