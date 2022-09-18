Стало известно о состоянии покусанной овчаркой в Подмосковье девочки

О состоянии покусанной в подмосковном поселке Дрожжино 13-летней девочки сообщил «Москве 24» отец пострадавшей Дмитрий. Стало известно, что ребенка экстренно прооперировали.

«Если человек оставляет покусанного ребенка, не пытается помочь, вызвать скорую, это нельзя оставлять просто так», — сказал он.

По словам Дмитрия, у школьницы после нападения были обнаружены серьезные раны в районе уха и челюсти. Сейчас она приходит в себя после наркоза и пока не может рассказать, как все произошло.

Полиция возбудила уголовное дело статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Мужчине может грозить ограничение свободы сроком до трех лет.

Ранее нападение большой собаки на ребенка в Подмосковье попало на видео. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося.