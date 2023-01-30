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10:28, 30 января 2023
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Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Николая Дроздова

Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Николая Дроздова
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

О состоянии здоровья ранее госпитализированного 85-летнего ведущего телепередачи «В мире животных» и известного путешественника Николая Дроздова стало известно из интервью телеканалу «Звезда» его жены Татьяны Дроздовой.

«Ему лучше. Рядом с ним дочка младшая, она о нем заботится. Процесс [восстановления] долгий», — рассказала женщина.

По ее словам, ученого могут выписать уже через неделю, дальше период восстановления будет проходить дома.

О госпитализации Николая Дроздова стало известно в воскресенье, 29 января. Сообщается, что у телеведущего были диагностированы множественные переломы и ушибы.

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